2019/07/16 | 01:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. قصي منير - 2019/7/15) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: AjtQtv_npNk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوورة .. قصي منير - 2019/7/15) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوورة .. قصي منير - 2019/7/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).