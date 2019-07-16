مصر ترحل مشجعين جزائريين بعد مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا

2019/07/16 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات المصرية قامت بترحيل 22 مشجعاً جزائرياً عقب إحداثهم أعمال شغب وتخريب في استاد القاهرة الدولي، إثر تأهل منتخب

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