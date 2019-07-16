ظريف: خيارنا هو المقاومة إزاء أية ضغوظ خارجية

2019/07/16 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان خيار ايران هو المقاومة امام اي ضغوظ خارجية، ولكن إذا تبحث واشنطن عن سبيل للخروج

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