2019/07/16 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني العبثية وما بعد الحداثة 1منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية وانتهائها بتفكك الاتحاد السوفياتي وتأرجح دور المنظمات الدولية في حل النزاعات الدولية والإخفاق أو النجاح النسبي في معالجة القضايا الداخلية من قبل الحكومات..تصاعدت أزمة الإنسان الفرد محور اهتمام الحداثة الأوروبية بشقيها السياسي والاقتصادي.الحداثة ليست بمصطلح سهل التحديد وإن كان يسهل تعريفه ولكن المهم في معرفة المفهوم التعرف إلى ظواه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ندى أسامة ملكاني - العبثية وما بعد الحداثة 1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ندى أسامة ملكاني - العبثية وما بعد الحداثة 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).