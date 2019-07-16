العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.. اجتماع لقادة العراق يخلص الى 10 نقاط

2019/07/16 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق جددت الرئاسات الثلاث ، رفض “تحويل العراق إلى منطلق للاعتداء على أيٍّ من دول الجوار، واحترام الجميع للسيادة العراقية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بين الدول”.وأكد قادة الرئاسات الثلاثة الجمهورية والبرلمان والحكومة في ختام اجتماع عقد بقصر السلام ببغداد، أن سيادة العراق وتحقيق استقراره وازدهاره والدور المتوازن والمتصاعد لبغداد في علاقاته […]

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