نيمار يتدرب منفردا في باريس سان جيرمان

2019/07/16 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بدأ نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا للموسم الجديد.

ونشر الموقع الرسمي لنيمار صورا للاعب البرازيلي، وهو يؤدي تدريبات

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