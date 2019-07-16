2019/07/16 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أنقذت ساعة "آبل" حياة شاب بعد أن نبهته إلى حالة قلبية مميتة لم يكن على علم بها منذ ولادته، وفقا لما جاء في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة "آبل" تنقذ شاباً من موت مفاجئ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة "آبل" تنقذ شاباً من موت مفاجئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).