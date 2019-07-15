همسات حنين

2019/07/16 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أ.د/منى فتحى حامد

يا ليتنى ياسمينة الهوى كي أتحدث ،

عن عشقكَ بنبضاتى و بالجسد

بت بالروح غالياً نفيساً بالشريان ،

و بالضلوع والأفئدة يا وطن

يا خلوداً سندسياً استمسك ،

بوجدانى و ببستانى منذ الصغر

ألبستنى تاج النجاة من كل معاناة ،

و من أشد طواحين المحن

ذو إبحار من إعصار أهلكنى ،

بكل الأمكنة و على مدار الزمن

طوقنى بدروب آهات حزينة ،

مغلغلة لعنقى من جبينى حتى القَدم

فكيف أسير و إلى أين أرحل ،

لشفائي من كل ميادين المرض

آه من عشقكَ بالوريد داوى جراحى

و أكمل شفائي من ترياقكَ السحر

تُقبل ثغرى بالرضا و التفاؤل ،

و ارتوائي من كؤوس أعين الأمل

فما عشقاً بفؤادى لأحدٍ أكثر ،

من غرامكَ يا وطن

بدنياي و للأبد

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