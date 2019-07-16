ثقافة التعايش الانسانية

2019/07/16 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ‌.د.منى فتحى حامد

للانسانية أحقية في التعايش تحت راية السلام و الأمان، لها الشمولية بأن تصان كرامة الشعور و الوجدان، احترام الذات لرغبات العقل و

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