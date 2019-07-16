إيران تفي بوعودها وتخصب اليورانيوم

2019/07/16 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الباري عطوان

أوفَت السلطات الإيرانيّة بوعدها، وبَدأت في استئناف تخصيب اليورانيوم اعتبارًا من يوم الاحد الماضي، وبنسبة أعلى من المُتّفق عليه في الاتفاق النووي

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