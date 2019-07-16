للوقاية من أمراض العيون.. 10 أطعمة لها فائدة كبيرة لصحة العين

2019/07/16 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسات علمية عن 10 أطعمة لها فوائد كبيرة على صحة العينين، لافتة إلى أن تناولها يساعد الشخص في الوقاية من الأمراض والحالات

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