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هواوي تتجه لاستثمار 3 مليارات دولار في إيطاليا


هواوي تتجه لاستثمار 3 مليارات دولار في إيطاليا
2019/07/16 | 04:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات  أنها مستعدة لاستثمار 3،1 مليارات دولار حتى العام 2021 في إيطاليا وخلق ألف وظيفة.

ويأتي هذا الاعلان بالتزامن

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