2019/07/16 | 04:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات أنها مستعدة لاستثمار 3،1 مليارات دولار حتى العام 2021 في إيطاليا وخلق ألف وظيفة.
ويأتي هذا الاعلان بالتزامن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هواوي تتجه لاستثمار 3 مليارات دولار في إيطاليا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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