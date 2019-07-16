هواوي تتجه لاستثمار 3 مليارات دولار في إيطاليا

2019/07/16 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات أنها مستعدة لاستثمار 3،1 مليارات دولار حتى العام 2021 في إيطاليا وخلق ألف وظيفة.

ويأتي هذا الاعلان بالتزامن

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