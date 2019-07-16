اربيل توقع مذكرة “توأمة” مع عاصمة النور باريس

2019/07/16 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الاثنين، مع باريس العاصمة الفرنسية مذكرة توأمة

وتم توقيع المذكرة في باريس، من قبل محافظ اربيل نوزاد هادي، وآن إيدالغو رئيسة بلدية عاصمة النور باريس.

وتتضمن المذكرة اتفاقا بالتعاون والتنسيق الموسع في مجالات عديدة وخصوصا على الصعيد الاقتصادي والتراثي وحماية البيئة.

وتأتي الاتفاقية بعد ايام من زيارة اجراها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى فرنسا.

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