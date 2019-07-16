الألغام تواصل حصد العراقيين رغم مرور عامين على انتهاء الحرب

2019/07/16 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرب في العراق مازالت قائمة في ظل انتشار عشرات الآلاف من الألغام في المناطق التي أُخرج تنظيم الدولة الإسلامية منها، لتشكل خطرا

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