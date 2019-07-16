الصراع بين المالكي والعبادي يزيد الشقاق داخل حزب الدعوة

2019/07/16 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء (العراق) – دخل حزب الدعوة الإسلامية العراقي في مأزق جديد، بعدما اختار غالبية أعضائه التجديد لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في

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