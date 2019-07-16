الأمم المتحدة تعلن افتتاح 3 مشاريع صحية ورياضية في الموصل

2019/07/16 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة / حامد أحمد

افتتحت الحكومة المحلية لمحافظة نينوى ثلاثة مواقع خدمية تمت إعادة تأهيلها في الموصل ضمن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق ان مشتل شرق الموصل الزراعي ومركز الربيع للرعاية الصحية الأولية وكذلك مركز المثنى للرياضة والشباب قد تم اعادة افتتاحها رسميا يوم أمس الاثنين .



وقالت ممثلة برنامج التنمية التابع للامم المتحدة في العراق زينة احمد، انه على الرغم من ان هناك كثير من العمل ما يزال قيد التنفيذ في الموصل فان هذه المشاريع الثلاث تظهر قوة المدينة وقدرتها على التحمل .



واضافت احمد ان مركز الربيع هو واحد من بين 24 مستشفى ومركز رعاية صحية تمت اعادة تأهيلها من قبل برنامج التنمية التابع للامم المتحدة في الموصل يقدم خدمات مهمة من الرعاية الصحية لشريحة واسعة من ابناء الموصل، وكذلك مركز المثنى للرياضة والشباب فهو عبارة عن فرصة لفسح المجال من جديد للشباب بأن ينموا مهاراتهم، في حين ان الشتلات الزراعية التي ينتجها مشتل شرق الموصل لن تعيد فقط الجمال للمدينة بل هي تحمل ايضا رمزية مهمة لانبعاث حياة جديدة وعودة الامل لاهالي الموصل .

وكانت دولة الامارات قد ساهمت بتمويل اعادة تأهيل مركز الربيع في حين قامت بولندا بتمويل نفقات تأثيث المركز.



وقامت هولندا بدعم واعادة تأهيل كل من المركز الرياضي ومشتل شرق الموصل الزراعي .



مركز المثنى للرياضة والشباب هو مركز رياضي عام تقام فيه الانشطة الرياضية المحلية، وعبر مساحته الواسعة الممتدة على قطعة ارض مساحتها 6,700 متر مربع يشتمل على عدة قاعات لممارسة رياضة الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والتنس.



وكان تنظيم داعش قد حول هذا المركز بعد احتلاله للموصل الى مركز تدريب عسكري لاتباعه.



اما موقع مشتل شرق الموصل فهو المصدر الرئيس للشتلات الزراعية التي توزع على الساحات والمرافق السياحية العامة في المدينة.



ويعتبر مركز الربيع للرعاية الصحية الاولية هو المركز الصحي الذي يخدم ما يقارب من 500 مراجع يوميا في منطقة يبلغ تعدادها 39 ألف مواطن .



من ناحية اخرى قالت منظمة اطباء بلا حدود انها تستقبل حاليا في مركزها الصحي الذي شيدته في الموصل عام 2016 اكثر من 330 حالة مرضية في الشهر، وقامت خلال الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني وشهر حزيران المنصرم من عام 2019 باعطاء استشارات طبية طارئة لاكثر من 6200 مريض وانجاز 1260 عملية تدخل جراحي واكثر من 1600 استشارة علاج نفسي لمرضى قادمين من مناطق ريفية ومخيمات للنازحين .

افتتحت المنظمة مؤخرا مركزا لوحدة الحروق في المستشفى يضم 10 اسرة لتقديم خدمات علاجية لحالات الحروق التي يتعرض لها ابناء محافظة الموصل وتمت معالجة 160 شخص من حالات حروق منذ افتتاح المركز في نيسان عام 2018 وحتى الآن.

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