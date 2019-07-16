2019/07/16 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف العربي يسقط طائرتين مسيرتين حوثيتين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قواته اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار، أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين حوثيتين أطلقتا من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.وأوضح المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية، مما أدى إلى تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وقوع خسائر بشرية.واعتبر أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية بتعمد استهداف المدنيين "تعبر عن إفلاسها ونهجها اللا أخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية"حسب ما ذكر.وشدد المالكي على أن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة "ممنهجة لاستهداف المدنيين، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني، مما يعد جريمة حرب".

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