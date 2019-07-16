العراق لوفد فلسطيني: مواجهة صفقة القرن مُشرفة

2019/07/16 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقب اجتماع عقده، أمس الاثنين، أن مواجهة صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضيّة الفلسطينية تمت بشكل مشرف، لافتاً إلى أن «من أراد تمريرها أصبح في شك من إمكانية تحقيقها».وشدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد مع نظيره الفلسطيني الزائر محمد أشتية على إن موقف العراق ثابت في دعم القضية الفلسطينية. وقال عبد المهدي إن «موقف العراق ثابت في دعم القضية الفلسطينية وهو يرفض اي مشروع استيطاني في المنطقة»، مؤكداً أن «قضية الشعب الفلسطيني قضيتنا ونقف معه دون قيد او شرط». واشار رئيس الوزراء الى انه قد «تمت مواجهة صفقة القرن بشكل مشرف ومن اراد تمريرها اصبح في شك من امكانية تحقيقها».وأوضح أنه بحث مع أشتيه التعاون في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية.ويلتزم العراق موقفاً ثابتاً تجاه القضيّة الفلسطينية، إذ يدعم حقوق الفلسطينيين بشكل كامل، ويرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.من جانبه، قال اشتية إن «وحدة العراق سند ليس لفلسطين فحسب وانما لجميع الامة العربية»، فيما ثمّن جهود العراق الرامية لنزع فتيل الازمة في المنطقة على ضوء تصاعد الصراع الايراني الاميركي.وأضاف المسؤول الفلسطيني قائلاً «وجدت من عبد المهدي الدعم من اهلنا في العراق وسعيدون بمقاطعته صفقة القرن».وشدد بالقول ان الشعب الفلسطيني بقي ثابتا على ارضه ولم يستسلم او يهزم ولن يرضى الا بحقه. إلى ذلك، كشف السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل ان مباحثات الوفد الفلسطيني الى بغداد تتناول تطورات القضية الفلسطينية وملف الشراكة الاقتصادية والتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات بينها الزراعة.وأضاف أن «هذه الزيارة تهدف الى تطوير مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين». مؤكداً انها «زيارة مهمة وستضع أسس قوية ومتينة للعلاقات العراقية الفلسطينية المستقبلية».وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قد وصل الى بغداد في زيارة رسمية يرافقه وفداً رفيع المستوى حيث يلتقي الزعامات العراقية ويبحث معها تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقات العراقية الفلسطينية واوضاع الفلسطينيين في العراق. وفي 25 أيار الماضي، اكدت قمة عراقية اردنية فلسطينية انعقدت في عمان دعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس شارك فيها الرئيس العراقي برهم صالح والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني حيث تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين يمكن الأشقاء الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما رفض العراق المشاركة في الورشة الاقتصادية المسماة «صفقة القرن» المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والتي نظمتها الإدارة الأميركية في البحرين في 25 من الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف «لسنا معنيين بهذا المؤتمر ولن نشارك فيه»، مشددًا على أن «العراق يتمسك بموقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني» حيث رفض الفلسطينيون المشاركة فيها ايضا لمحاولتها ارغامهم على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.

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