2019/07/16 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس والتصدي للإرهاب أهم بنود اللجنة الدائمة للإعلام العربي أكد المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السعودية ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، خالد الغامدي، أن القضية الفلسطينية وملف القدس والتصدي للإرهاب، مثلت أهم البنود الـ18 التي نوقشت باجتماع الدورة 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي.وقال الغامدي في ختام أعمال اللجنة، إن الاجتماع ناقش 18 بندا كان على رأسها القضية الفلسطينية. وأشار إلى أنه تم التطرق إلى أهمية تكثيف الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإعطاء الحيز اللازم لها في الإعلام العربي، كما تمت مناقشة إنتاج مواد إعلامية عن مدينة القدس، تعكس أهميتها ومكانتها في قلوب الأمة العربية.وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا ميثاق الشرف الإعلامي العربي، الذي تمت صياغته في اللجنة التي انعقدت سابقا، وتم توزيعه على الدول الأعضاء، حيث أبدوا آراءهم فيه واقترحوا بعض التعديلات التي تم العمل عليها، ومراعاتها في الصياغة الجديدة. وأعرب الغامدي عن أمله في أن يتم اعتماد "ميثاق الشرف الإعلامي العربي" في أعمال الدورة الوزارية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقررة الأربعاء بالقاهرة.

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