أنجلينا جولي تمنح براد بيت فرصة لقضاء أطول مدة برفقة أولادهما

2019/07/16 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجلينا جولي تمنح براد بيت فرصة لقضاء أطول مدة برفقة أولادهمالوس أنجلس- منحت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي طليقها النجم براد بيت فرصة قضاء عطلة الصيف برفقة أولادهما وهي أطول مدة سيقضيها برفقتهم منذ انفصاله عنها، خصوصا وأن النجمين خاضا منذ انفصالهما العديد من المشاكل في ما يخص حضانة أولادهما الستة.

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