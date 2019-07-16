2019/07/16 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطاليا تضبط صاروخا "قطريا" وأسلحة في مداهمات للنازيين الجدد قالت الشرطة الإيطالية إنها صادرت كمية كبيرة من الأسلحة، منها صاروخ جو-جو من طراز ماترا يبدو أنه كان مملوكا للقوات المسلحة القطرية، في مداهمات لمنازل متعاطفين مع النازيين الجدد.وذكر بيان الشرطة أن قوات خاصة فتشت منازل في شمال إيطاليا بعد تحقيق بشأن إيطاليين قاتلوا في صفوف القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص، منهم مسؤول جمارك كان مرشحا للبرلمان عن حزب يميني متطرف يدعى فابيو ديل بيرغيولو وكان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي، حيث عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر.وقالت الشرطة "خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري"، في إشارة إلى صاروخ ماترا الذي يبلغ وزنه 245 كيلوغراما.كما عثروا إيضا في المخبأ على بنادق هجومية آلية وصفوها بأنها من "أحدث جيل".ومن بين الأسلحة الأخرى المضبوطة 26 بندقية، و20 حربة، وما يزيد على 800 عيار ناري.وقال جيوسيبي دي ماتييس مفوض شرطة تورينو "هذه عملية ضبط كبيرة مع سوابق قليلة لها في إيطاليا".والصاروخ الذي يبلغ طوله 3,54 مترا مصنوع في فرنسا، وكان ديل بيرغيولو يأمل في بيعه مقابل 470 ألف يورو، وفقًا لتقارير وسائل إعلام إيطالية.وقالت الشرطة إن الصاروخ كان "بدون شحنة متفجرة ولكنه قابل لإعادة تجهيزه من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال".وشملت الاعتقالات الأخرى سويسريا (42 عاما) وإيطاليا (51 عاما) متهمين بحيازة وتسويق الصاروخ الذي عثرت عليه الشرطة في مستودع بالقرب من مطار ريفاناتزانو تيرمي الصغير في مقاطعة بافيا.وجاءت المداهمة نتيجة تحقيق أجرته الشرطة مع متطرفين إيطاليين يعرف عنهم بأنهم انضموا إلى المتمردين المؤيدين لروسيا الذين يقاتلون في أوكرانيا.

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