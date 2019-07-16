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شاهد بالفيديو.. عائلة في حي طارق بالعاصمة .. فقر وفاقة وحرمان


شاهد بالفيديو.. عائلة في حي طارق بالعاصمة .. فقر وفاقة وحرمان
2019/07/16 | 06:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: sh8LGMuGs-A

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