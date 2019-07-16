عدلي محمد احمد - الثوره الشعبيه السودانيه تقترب من انتصارها

2019/07/16 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد من الواضح تماما للنظام السوداني بكل فرقائه, ان تكثيف القمع سيدفع بالثوره الي الامام بصوره تهدد النظام بالاطاحه في ظل المستويات التنظيميه التي تراكمت واتسعت خلال قرابة ال8 شهور المنصرمهفتكثيف القمع كما ادي الي التهام رئيسين ,يحاصر الآن المجلس العسكري حصارا يتصاعد اكثر فاكثر كلما حاول العسكر معالجته بالقوه, حيث تبدو الجماهير في حالة تحدي رغم تهديد حميدتي بكل صراحه بالحرب الاهليه و"تجويط" الخرطوم......

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