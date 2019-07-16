الشرطة يتوج رسميا بلقب الدوري العراقي برغم خسارته

2019/07/16 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - المشرقأهدى فريق النفط لقب الدوري إلى فريق الشرطة بإسقاطه الوصيف القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة السادسة والثلاثين من الدوري.سقوط الجويةلم يكن القوة الجوية بتركيزه وبمستواه الحقيقي فيما تمكن النفط من الاستحواذ على الكرة والمحاولة الجادة على مرمى القوة الجوية فتمكن فرحان شكور من افتتاح النتيجة برأسية مرت من بين أقدام الحارس فهد طالب في الدقيقة 37 فيما أضاع عماد محسن محاولة للقوة الجوية لينتهي الشوط الأول بتقدم النفط بهدف دون رد.في الشوط الثاني عزز النفط النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 50 بعد أن تلاعب وليد كريم بدفاعات القوة الجوية ويمرر الكرة إلى مازن فياض ليسكنها الشباك محرزا الهدف الثاني، القوة الجوية بحث عن تقليص النتيجة وتمكن في الدقيقة 69 من المباراة بعد أن احتسب الحكم مهند قاسم ركلة جزاء سجل منها عماد محسن فيما تألق الحارس مصطفى سعدون لحماية فريقه من هدف التعادل ورد أكثر من كرة لعلي يوسف وتسديدة لمحمد قاسم لتنتهي المباراة بفوز النفط بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع النفط رصيده إلى النقطة 57ويتقدم للمركز الرابع فيما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 78 في المركز الثاني ليتوج الشرطة رسميا باللقب.خسارة الشرطةوتوج فريق الشرطة باللقب رغم خسارته من الميناء بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الفيحاء بمدينة البصرة لذات الجولة.الهدف الوحيد جاء بأمضاء اللاعب حسين عبد الواحد في الدقيقة ٢٤.وتوقفت المباراة لدقائق معدودة بعد اعتراض الميناء على ركلة جزاء لم يحتسبها حكم المباراة وعجز الشرطة عن ادراك التعادل لتنتهي بفوز الميناء بهدف وسط فرحة الشرطة الذي استفاد من خسارة ملاحقه القوة الجوية ليتوج باللقب.وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة ٨٦ وتوج باللقب بينما رفع الميناء رصيده إلى النقطة ٣٩ في المركز السادس عشر.

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