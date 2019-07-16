محضر الاجتماع الدوري للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية تسمية الوفد الإعلامي لتغطية منافسات بطولة غرب آسيا في اربيل وكربلاء

2019/07/16 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - المشرقعقدت الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، اجتماعها الدوري يوم الخميس الموافق الحادي عشر من تموز 2019، في مقر الاتحاد في نقابة الصحفيين العراقيين، برئاسة الزميل خالد جاسم وحضور الزملاء محمد خلف نائب رئيس الاتحاد والاعضاء كاظم الطائي والدكتور عدنان لفته والدكتور موفق عبدالوهاب ، وأمين السر عادل العتابي، وجرت خلال الأجتماع مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وكما ياتي:أولا: استنادا للقوائم الموثقة الموجودة في مقر النقابة الام نقابة الصحفيين العراقيين، وفي سجلات اتحادنا، ولغرض الاستفادة من تعليمات شمول الصحفيين الرياضيين بمنحة الرواد، فقد تم جرد أسماء الزملاء اعضاء الهيئة العامة لاتحادنا، بناء على سنة انتمائهم للنقابة ومدة عملهم الصحفي الرياضي، وجرى تقسيم الزملاء الى ثلاث فئات هي (أ، ب، ج) وحسب تواريخ الانتماء للنقابة، وكالاتي:1- الفئة (أ) تضم الزملاء ممن مضى على إنتمائهم للنقابة مدة (25) عاما وأكثر.2- الفئة (ب) تضم الزملاء ممن مضى على إنتمائهم للنقابة مدة (20) عاما وأكثر.3- الفئة (ج) تضم الزملاء ممن مضى على إنتمائهم للنقابة مدة (15) عاما وأكثر .وهنا لابد من الاشارة والاشادة بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب الموقر برئاسة الكابتن عباس عليوي، وجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي، والجهد الكبير الذي بذله الزميل مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين من أجل تثبيت حقوق زملاؤنا الصحفيين الرياضيين في الأستفادة من أمتيازات هذا القانون .وسوف ينشر اتحادنا قريبا قوائم مفصلة بأسماء الزملاء الذين أنطبقت عليهم الشروط والضوابط الخاصة بهذا الشأن.ثانيا: مع قرب أنطلاق منافسات بطولة غرب اسيا الكروية التي يستضيفها العراق الحبيب بمشاركة منتخبات العراق والكويت والاردن والبحرين ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والسعودية ، وتقام مبارياتها في ملاعب كربلاء المقدسة وأربيل، ومن أجل أن تحظى البطولة بالتغطية الأعلامية المتميزة شكل اتحادنا لجنة اعلامية لمتابعة نشاطات البطولة وكالاتي:أ‌- لجنة ملعب كربلاء وتضم الزملاء محمد الوزني وعادل حيدر حسون وحامد عبد العباس وقاسم عبد الهادي.ب‌- لجنة ملعب اربيل وتضم الزملاء عماد البكري ووليد انور مراد وعبد الحكيم مصطفى وشاكر محمود وبهاء عماد.ونأمل من الجميع التعاون والتآزر وتوظيف كل الجهود من أجل أنجاح البطولة لأنها الطريق الصحيح والصريح نحو رفع ماتبقى من الحظر الكروي المفروض على بلدنا الحبيب والذي فقد كل مسوغات أستمراره.ثالثا : تلقى أتحادنا دعوة من الأتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية لحضور أجتماعات الجمعية العمومية ( الكونغرس ال22 ) والتي ستعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور للمدة من 26 ولغاية 28 اب المقبل حيث تمت تسمية الزميل الدكتور عدنان لفته لحضور الأجتماعات المذكورة.رابعا : ناقشت الهيئة الادارية للأتحاد نتائج عمل اللجنة المكلفة في النظر في موضوعة الشكوى المقدمة من قبل الزميل علي نوري كرجي، على بعض الزملاء العاملين في أعلام الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وهم بصفة منسقين إعلاميين وفي الوقت ذاته ليس بينهم من يحمل الصفة العاملة في عضوية أتحادنا، حيث أكد الزميل عادل العتابي عضو اللجنة المشكلة من الأتحاد للنظر في الشكوى أعلاه على أن الزميل علي نوري كرجي وحسب الأتصال الهاتفي معه يتعذر عليه الحضور الى بغداد لكونه يتخذ من تركيا مكانا للسكن وهو يكتفي بما كتبه في موضوع الشكوى المقدمة للاتحاد، ويؤكد أتحادنا مرة أخرى على ضرورة تحلي جميع الأخوة الصحفيين الرياضيين بالروح المهنية الأصيلة في التحاور والنقاشات حتى في أطار مواقع التواصل المختلفة ومنها ( الكروبات الرياضية ) والأبتعاد عن التشنج والأنفعالات والأصطفاف الى جانب جهة ضد جهة أخرى في لجة الخلافات والأزمات الرياضية المتتالية، مع الرقي والأبتعاد عن الأساءات ولغة التسقيط الشخصي التي أنتشرت بشكل مؤسف في الاونة الأخيرة في بعض مواقع التواصل الأجتماعي. وأغلق المحضر بعد تحديد موعد الأجتماع المقبل.

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