فواد الكنجي - فيكتور هوجو قدم لنا أعمال فكرية عبرت عن قضايا المجتمع

2019/07/16 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي المدخل لا يمكن الحديث عن (فيكتور هوجو 1802 - 1882) دون الخوض في جوهر شخصيته باعتبارها مرآة التي تعكس كل المواصفات النفسية والعقلية له؛ والتي تكونت عبر تأثيرات البيئة وتجارب الحياة والعادات والتقاليد والخبرات اليومية والتي تتغير وتتجدد حسب ظروف الزمان والمكان والمواقف؛ وهي التي تمهد في تميز هذه الشخصية عن تلك في جملة من الخصائص العقلية والجسدية والمعرفية والوجدانية والمزاجية والتي يتم الت......

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