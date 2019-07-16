أحمد بيان - من تجارب الشعوب يستقي الشيوعي الدروس والعبر

2019/07/16 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان سجل التاريخ، منذ القرن الماضي، العديد من الثورات والانتفاضات وخلد العديد من الرموز الثورية وأسدل الستار عن خريجي المختبرات السرية من الأبطال الورقيين.وجزء مهم من هذه التجارب كان في ظل الجزر العميق لحركات التحرر عبر العالم.وقد عايشنا وتتبعنا العديد منها على المباشر، وجرت نتائجها أمام أعيننا.والكثير من هذه الثورات والانتفاضات كانت تهدف الى إسقاط النظام الرأسمالي.لكن في جلها، لم تتخلص الشعوب ......

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