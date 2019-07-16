2019/07/16 | 08:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور المحمديون( يعبدون ما لا يرون ): إتخذوا الشيطان وليا عبدوه دون أن يروه أولا : من الحياة 1 ـ بعد إستعادة سيناء قام قسم التاريخ بجامعة الأزهر برحلة الى العريش وطابا .
مررنا بقبر مقدس قالوا أنه قبر النبى صالح ، وإلتف حوله بعض الأساتذة يتوسلون به فهددتهم بالتبول عليه ، وكادت تحدث أزمة كبرى .
قلت لهم إن بولى ليس رجسا ، ولكن هذا القبر رجس من عمل الشيطان .
نجحت فى خسارة بعض الزملاء والأصدقاء .!
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - المحمديون( يعبدون ما لا يرون ): إتخذوا الشيطان وليا عبدوه دون أن يروه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مررنا بقبر مقدس قالوا أنه قبر النبى صالح ، وإلتف حوله بعض الأساتذة يتوسلون به فهددتهم بالتبول عليه ، وكادت تحدث أزمة كبرى .
قلت لهم إن بولى ليس رجسا ، ولكن هذا القبر رجس من عمل الشيطان .
نجحت فى خسارة بعض الزملاء والأصدقاء .!
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - المحمديون( يعبدون ما لا يرون ): إتخذوا الشيطان وليا عبدوه دون أن يروه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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