2019/07/16 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور المحمديون( يعبدون ما لا يرون ): إتخذوا الشيطان وليا عبدوه دون أن يروه أولا : من الحياة 1 ـ بعد إستعادة سيناء قام قسم التاريخ بجامعة الأزهر برحلة الى العريش وطابا .مررنا بقبر مقدس قالوا أنه قبر النبى صالح ، وإلتف حوله بعض الأساتذة يتوسلون به فهددتهم بالتبول عليه ، وكادت تحدث أزمة كبرى .قلت لهم إن بولى ليس رجسا ، ولكن هذا القبر رجس من عمل الشيطان .نجحت فى خسارة بعض الزملاء والأصدقاء .!

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