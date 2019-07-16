منــــــــــار: محمــــــد رمضـــــان قلد فكـــــرة كليب (الملك) من أغنيتي

2019/07/16 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المطربة اللبنانية منار، تتمنى أن يجمعها "ديو" مع النجم محمد رمضان بالرغم أنه قام بتقليد فكرة كليب أغنيتها "كل لما يوحشني حبيبي" وذلك في كليب أغنيته "الملك"، حيث ظهرت من خلال الأغنية بسيارة الفنان الراحل رشدي أباظة وحولتها لحمام سباحة وهي نفس الفكرة التي قدمها محمد رمضان.



وأشارت "منار" في تصريحات لـ "الموجز"، أنها بدأت التحضيرات لتصوير أحدث أعمالها الغنائية أغنية تحمل عنوان "خمسة فرفشة" على طريقة الفيديو كليب وسوف يتم تصويرها في مصر، والأغنية من كلمات وألحان هيثم شعبان، وإنتاج سام حمرا، وإخراج محمد نبيل.

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