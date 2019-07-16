جبن الحمير.. أغلى جبن في العالم

2019/07/16 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتمتع جبن الحمير الصربي الفريد من نوعه بلونه الأبيض وكثافته ونكهته الحادة، وهو ليس لذيذا

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