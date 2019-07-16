2019/07/16 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الاثنين، ان المظاهرات حق مشروع الا ان استغلالها حزبيا يعد مخالفا للديمقراطية، محذرا من ان “العدو” قد يستغلها ويزعزع الوضع في البلاد.وقال الاعرجي في بيان انه “في الوقت الذي نؤكد فيه على مشروعية التظاهر والتعبير عن الرأي لا سيما وأن الدستور […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي يعتبر المظاهرات الحزبية “مخالفة ديمقراطية” ويحذر من خطورة “العدو” المركز الخبري الوطني.

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