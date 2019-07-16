بدون مسكنات أو أدوية.. أغذية تخفف الصداع

2019/07/16 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تساعد بعض الأطعمة في التخفيف والتخلص من آلام الرأس والصداع، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تخفيف هذه الآلام.ويلجأ أغلب الأشخاص إلى تناول المسكنات عند الشعور بآلام الرأس، كونها الحل الأسرع والأكثر فعالية، لكن هناك طرق طبيعية للتخلص من الصداع وتتمثل بجموعة من الأغذية التي ينصح الأطباء بتناولها […]

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