تقرير: جوعى العالم يناهزون المليار

2019/07/16 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف تقرير للأمم المتحدة أن عدد الجوعى حول العالم بلغ العام الماضي أكثر من 821 مليون شخص في تصاعد للرقم للعام الثالث على التوالي.وقال التقرير إن هذه الأرقام تمثل تحديا هائلا أمام تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.ولاحظ التقرير أن وتيرة التقدم في تخفيض عدد الاطفال […]

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