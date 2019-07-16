2019/07/16 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بقيد جديد الاثنين لمنع المهاجرين الذين أقاموا في دولة ثالثة من التقدم بطلب اللجوء للولايات المتحدة الأميركية، بحسب سي ان ان.وهذا القيد الجديد الذي من المفترض العمل به فور نشره اليوم الثلاثاء، هي المحاولة الأحدث من جانب إدارة ترامب لتشديد عملية اللجوء، في خطوة قد تقلل بشكل كبير المهاجرين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منع المهاجرين القادمين عبر المكسيك من تقديم اللجوء النعيم نيوز.

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