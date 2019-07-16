زلزال تحت الماء يهز جزيرة في إندونيسيا

2019/07/16 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الزلازل إن زلزالا تحت البحر بلغت قوته 6.1 درجة هز المنطقة جنوبي جزيرة بالي السياحية الإندونيسية اليوم الثلاثاء.وقالت الوكالة إن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي دينباسار في بالي وعلى عمق مئة كيلومتر.ولم يصدر تحذير من موجات مد (تسونامي) من مركز التحذير من موجات المد […]

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