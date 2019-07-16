علماء يبحثون تحت سطح القمر عن إجابات لنشأة الأرض

2019/07/16 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعتزم بعض الباحثين الحفر في التربة الصخرية للقمر لكشف ألغاز عن كوكب الأرض استعصت على العلماء منذ هبوط رواد الفضاء على سطح القمر لأول مرة قبل أكثر من نصف قرن ويتزامن ذلك مع الخطوات الحثيثة التي تتخذها الدول والشركات لبناء بنية تحتية على سطح القمر.وتقول نظريات العلماء إن القمر، الذي يبلغ حجمه ربع […]

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