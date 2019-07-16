عبد المهدي يهاتف مسرور بارزاني لحل المشكلات العالقة

2019/07/16 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الاثنين مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني حل المشكلات العالقة بين المركز والإقليم.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أجرى اتصالا هاتفيا برئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني”.وأضاف البيان أن “عبد المهدي

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