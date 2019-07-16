2019/07/16 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC استغرب العضو في تيار الحكمة هاشم الحسناوي، اليوم الاثنين، اجتزاء البصرة من 14 محافظة اخرى في قضية المظاهرات المرتقبة.وقال الحسناوي في مقابلة مع قناة الشرقية “نحن لا نستهدف محافظ البصرة ولا غيره”، مبيناً ان “تهم العيداني للحكمة ليست جديدة”.وأشار الحسناوي الى ان “هناك اشكالات كثيرة في ادارة محافظة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو بالحكمة يبدي موقفاً من العيداني ويوجه دعوة لسائرون المركز الخبري الوطني.

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