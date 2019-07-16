المتقاعدين لـ

2019/07/16 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدّ رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين مهدي عزيز، بان بعض النواب يعاملون المتقاعدين وكأنهم "شحاذين".



حسب تعبيره.



مبينا ، ان "جمعيته طالبت ان يكون

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