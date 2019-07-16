الحشد الشعبي يطيح بقياديين داعشيين في كركوك

2019/07/16 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، امس الاثنين، من القاء القبض على قياديين بتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن قوة مشتركة من استخبارات قاطع الشمال للحشد الشعبي واللواء 61 في الحشد الشعبي ومديرية استخبارات الداخلية تمكنت خلال عملية نوعية من القاء القبض على قياديين بتنظيم “داعش” الإرهابي.

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