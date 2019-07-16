اليوم.. نفط الجنوب ونفط ميسان يفتتحان الجولة ماقبل الاخيرة من الممتاز

2019/07/16 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق مساء اليوم الثلاثاء مواجهات الجولة ماقبل الاخيرة من منافسات دوري العراقي الممتاز بكرة القدم، باقامة مباراة واحدة تجمع نفط الجنوب ونفط ميسان ويحتضنها ملعب الفيحاء في البصرة، فيما تستكمل لقاءات الجولة بعد غد الخميس والجمعة المقبل.

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