الكواز ورحلة التيه.... رواية جديدة للكاتب عبد الرضا صالح

2019/07/16 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن دار الدرويش للنشر والترجمة، بلوفديف ـــ بلغاريا، صدرت للكاتب عبد الرضا صالح محمد رواية (الكواز ورحلة التيه) ، يقول في غلاف الرواية الخلفي " ما نحن الا كائنات تدور في افلاك هذا الكون اللامتناهي المبهم وما نحن الا اسارى في مساراته ودوراته وازمانه،

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