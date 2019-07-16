عضوات الكونغرس: تغريدات ترامب “العنصرية” إلهاء للشعب

2019/07/16 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت عضوات الكونغرس الأمريكي الأربعة اللاتي تعرضن لهجوم بتغريدات وصفها كثيرون بأنها عنصرية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رفضهن لما جاء في تلك التصريحات.ووصفت العضوات الأربعة ألكساندريا أوكاسيو، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، في مؤتمر صحفي، تغريدات ترامب ضدهن بأنها “إلهاء”

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