الاتحاد الأوروبي: خروقات إيران للاتفاق النووي ليست خطيرة حتى الآن

2019/07/16 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إن خروقات إيران الأخيرة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 ليست خطيرة حتى الآن ويمكن الرجوع فيها.وقالت فدريكا موغريني “ندعو إيران إلى الرجوع في الخطوات التي اتخذتها والعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق”.وزادت إيران من إنتاجها من اليورانيوم المخصب، الذي يستخدم في إنتاج وقود

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