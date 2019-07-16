ايران تبحث شراء سلع من العراق نظير 5 مليار دولار عوائد تصدير الطاقة

2019/07/16 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، أن ايران ستجني عوائد مالية بنحو 5 مليارات دولارمن تصدير الغاز والكهرباء للعراق هذا العام.واضاف حميد حسيني في مقابلة مع وكالة انباء فارس، أن وفدا من البنك المركزي الايراني سيتوجه للعراق بهدف بحث امكانية شراء السلع عبر السيولة المحققة عبر تصدير الكهرباء والغاز لهذا البلد المجاور.من جهة ثانية اكد حسيني استئناف تنفيذ المشاريع الهندسية مثل بناء استاد وشبكة المياه والصرف الصحي بمدينة الناصرية فضلا عن المشاريع الاسكانية، التي توقفت بسب تنظيم داعش الارهابي ولشح الموارد المالية.وبيّن أن الغرفة التجارية المشتركة تسعى لعقد اجتماع بين وزارة الاسكان العراقية ومنظمة المدن الصناعية الايرانية بهدف استئناف المشاريع المعلقة في العراق فيما بدأت بالفعل مجددا اعمال بعضها، لافتا الى أن جميع المشاريع سيما الفنية والهندسية ستنطلق في اقرب وقت ممكن.

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