2019/07/16 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، امس الاثنين، في قصر السلام ببغداد، الاجتماع الدوري الرابع للقيادات السياسية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية واطلعت عليه وكالة صدى، أن الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود لتوفير الخدمات ودعم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح:اجتماع القيادات السياسية يثمّن تضحيات الحشد الشعبي ويدعم تنفيذ الأمر الديواني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح:اجتماع القيادات السياسية يثمّن تضحيات الحشد الشعبي ويدعم تنفيذ الأمر الديواني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح:اجتماع القيادات السياسية يثمّن تضحيات الحشد الشعبي ويدعم تنفيذ الأمر الديواني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).