2019/07/16 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد ضحايا التفجير المزدوج الذي استهدف حسينية في منطقة المعالف جنوب غربي العاصمة بغداد إلى 25 شخصاً.وذكر مصدر أمني , أن “عدد الضحايا ارتفع إلى 25 بين شهيد وجريح”.وأضاف , أن التفجير المزدوج استهدف مجلس عزاء داخل الحسينية”.وكان انتحاريان فجرا نفسيهما داخل حسينية أبو الفضل العباس في منطقة حي المعالف اسفر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازدياد عدد ضحايا تفجير حسينية المعالف إلى 25 شخصاً النعيم نيوز.

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