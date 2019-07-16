2019/07/16 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال الأمين العام لحزب الخيار العربي عبد الكريم عبطان، اليوم الاثنين، إن قرار مجلس الوزراء بـ”مصادرة” أراضي حزام بغداد بحجة الاستثمار ”كارثي”.وقال عبطان في مقابلة مع قناة دجلة ”ننتظر رد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على كتاب النائب محمد الكربولي بخصوص وقف القرار”.وتابع “سنتجه الى المحكمة الاتحادية في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخيار العربي يعتبر استثمار حزام بغداد “كارثة” ويلوح بالمحكمة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

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