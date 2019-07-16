2019/07/16 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة شملت 4.4 مليون شخص بالغ أن ولادة الأطفال في وقت مبكر جدا، قبل 28 أسبوعا من الموعد المعتاد(السبعاوي)، تؤثر على ممارستهم الجنس وإيجاد الحب الحقيقي عندما يكبرون.وجمع التحليل المنشور في JAMA Network Open، نتائج من 21 دراسة حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، لدراسة العلاقة بين أولئك الذين ولدوا قبل الأوان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة مفاجئة الولادة المبكرة تؤثر على الحياة الجنسية مستقبلا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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