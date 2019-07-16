2019/07/16 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة الماضية سلسلة من الزلازل، التي وفقا للخبير سامفيل أكوبيان، هي البداية التي سيتبعها خلال السنتين المقبلتين زلزال مدمر في مدينة فينتورا.وقال أكوبيان، المدير العام للمركز الدولي لمراقبة وتوقع الزلازل، كبير الباحثين في معهد فيزياء الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية في حديث لوكالة نوفوستي، وقعت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز الدولي لمراقبة الزلازل يحذر من تعرض كاليفورنيا لهزات جديدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز الدولي لمراقبة الزلازل يحذر من تعرض كاليفورنيا لهزات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).